المفاجآت تغيب عن «آسيوية الريشة الطائرة» بدبي

غابت المفاجآت عن بطولة آسيا للريشة الطائرة، المقامة حالياً بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، وتختتم منافساتها الأحد المقبل. ولم تشهد منافسات الرجال والسيدات أي مفاجآت بارزة، وفرض المصنفون الكبار سيطرتهم على النتائج. ونال المصنفان الثامن والعاشر عالمياً، السنغافوري لوه كين والصيني شي يوكي، بطاقة العبور إلى الدور الثاني في فردي الرجال. وتأهل لوه كين على حساب الهندي لاكشيا سي المصنف 25 عالمياً بمجموعتين دون رد، فيما فاز شي يوكي على الهندي جوناثان كريستي المصنف الثاني عالمياً الذي انسحب لإصابته بوعكة صحية، ليضرب موعداً في المباراة المقبلة مع لاعب هونغ كونغ لي شيوك المصنف 20 الذي ضمن تأهله على حساب الماليزي نغي تزي يونغ.

وفي فردي السيدات، تأهلت إلى الدور الثاني اليابانية أكاني ياماغوتشي المصنفة الأولى عالمياً على حساب الهندية مالفيكا بانسود المصنفة 38 بمجموعتين دون رد، وتلتقي ياماغوتشي المرشحة الأولى للقب مع لاعبة تايبيه سونغ شيو يون التي تأهلت على حساب الإندونيسية بوتري كوسوما وارداني. وأصبحت الصينية يانغ زهي يي المصنفة السادسة عالمياً وإحدى أبرز المرشحات لنيل اللقب، أول لاعبة تبلغ ربع النهائي، بعدما أعلنت منافستها في الدور الثاني التايلاندية بورنباوي شوشيونغ الانسحاب.

وتمكنت لاعبة تايبيه تاي تزو يينغ المصنفة الرابعة عالمياً من بلوغ الدور الثاني على حساب السنغافورية يو جيا مين بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد، فيما نجحت الصينية هي بينغ جياو المصنفة الخامسة عالمياً من العبور إلى الدور الثاني بفوزها على الكورية الجنوبية كيم غا يون بمجموعتين دون رد. وتقام البطولة في خمس فئات مختلفة، تشمل فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والفئة المختلطة، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة. وقالت رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نورة الجسمي، إن مشاركة تسعة لاعبين من المصنفين الأوائل عالمياً في منافسات الرجال وتسع مصنفات في منافسات السيدات سيجعل بطولة الإمارات 2023 من أقوى النسخ في تاريخ البطولة. وأضافت في تصريح صحافي: «تعد البطولة الآسيوية ثاني أكبر بطولة على مستوى العالم للعبة، ونحن سعداء باستضافتها للمرة الأولى في دبي، ما يترجم حجم الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات لتطوير هذه اللعبة التي بدأت تشق طريقها بنجاح، وتخطف الأنظار إليها في السنوات الأخيرة».

تأهلت أبرز مرشحة للقب فردي السيدات اليابانية ياماغوتشي إلى الدور الثاني بعد الفوز على الهندية بانسود.