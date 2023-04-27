بن هويدن: الفوز على الشارقة يعكس المستوى الفني المتميز لكلباء

قال عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، المتحدث الإعلامي الرسمي، عيسى موسى بن هويدن، إن «الفوز الذي حققه كلباء على الشارقة بهدفين لهدف واحد في الجولة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين؛ يعكس المستوى الفني المتميز للفريق في الموسم الحالي، وغيره من المكاسب الأخرى هي ثمرة العمل وفقاً للنظم الاحترافية العالمية».

لكنه شدد على أن كلباء وفقاً لمستواه في الموسم حقق نتائج مرضية لكن الهدف كان أكبر من مجرد المركز الثامن، وكان يسعى للوصول إلى النقطة 39 أو تجاوزها، حيث لن يستطيع تحقيق هذا الأمر إذ تتبقى له جولتان، ولديه حالياً 32 نقطة، وفي حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين فسيصل إلى 38 نقطة. وأكد بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «فرطنا في نقاط سهلة ومؤثرة، منها النقاط التي ضاعت في الوقت بدل الضائع في أكثر من مباراة».

وأضاف: «رغم ذلك نحن راضون عن كل ما تحقق من نتائج إيجابية، وتعمل إدارة الفريق الأول على دراسة الأسباب التي قادت للتفريط في النقاط السهلة لتفاديها مستقبلاً».

وتابع: «كان هدفنا في بداية الموسم الوصول للنقطة 39 أو تجاوزها لنحطم الرقم القياسي للنادي بعدد النقاط المتحصلة خلال اللعب في دوري المحترفين، لكننا لم نوفق، ونأمل تحقيقه في الموسم المقبل، وقياساً بالمردود الفني في البطولات الأخرى كنا نستحق أن نتواجد في نصف نهائي أحدها». وأشار إلى أن تجديد التعاقد مع المدرب الايراني فرهاد مجيدي يؤكد سياسة الاستقرار الفني التي ينتهجها مجلس إدارة شركة كلباء.

وقال أيضاً: «بعيداً عن المركز الذي سننهي به الموسم الحالي هنالك إنجازات مهمة تتمثل في مواصلة تواجد لاعبي كلباء في المنتخبات الوطنية، وقد ازداد العدد في المنتخب الأول بعد دعوة أحمد عامر، إضافة إلى سلطان عادل وعبدالسلام محمد، ولاعبين آخرين في منتخبات المراحل السنية، أبرزهم ثلاثي الأولمبي وليد راشد وياسر حسن ومحمد عبدالرحمن، ويمكننا أن نثني على نتائج بعض فرق المراحل السنية، منها فريق تحت 15 سنة الذي أحرز المركز الاول لفئة (ب) وفريق تحت 12 سنة للفئة نفسها، والذي حل ثانياً، ونتائج أخرى مميزة.