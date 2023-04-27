جارديم ثانياً في قائمة أكثر المدربين بيعاً للاعبين عالمياً

ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن مدرب شباب الأهلي، ليوناردو جارديم، جاء في المركز الثاني عالمياً في قائمة أكثر المدربين بيعاً للاعبين، وحصول أنديتهم على أعلى مقابل مالي، متفوقاً على العديد من الأسماء العالمية، أبرزها: الإسباني بيب غوارديولا، والألماني يورغن كلوب، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، والبرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضحت صحيفة «ريكورد» أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، تصدر قائمة المدربين الأكثر بيعاً للاعبين منذ موسم 2000-2001، مبينة أنه تولى تدريب سبعة أندية وفاز بثمانية ألقاب، وجاء في المركز الأول بحصول الأندية التي تولى تدريبها على 1.084 مليار يورو نظير بيع 90 لاعباً.

وجاء مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم، في المركز الثاني بتوليه تدريب سبعة أندية وحقق ستة ألقاب، بينما شارك في بيع 65 لاعباً مقابل 998.92 مليون يورو، وتبعه في المركز الثالث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، الذي قاد خمسة أندية وحقق 32 لقباً، بينما باع 82 لاعباً مقابل 863.11 مليون يورو.

وحل في المركز الرابع مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليغري، بتوليه تدريب ستة أندية وحقق 14 لقباً وأسهم في بيع 123 لاعباً مقابل 862.13 مليون يورو، أما البرتغالي جوزيه مورينيو، جاء في المركز الخامس بتوليه تدريب تسعة أندية وحصل على 26 لقباً وباع 112 لاعباً مقابل 860.52 مليون يورو، وفي المركز السادس مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتوليه تدريب 10 أندية وحقق 24 لقباً وأسهم في بيع 103 لاعبين مقابل 846.39 مليون يورو.

وجاء في المركز السابع البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يقود فنربخشة التركي، بتوليه تدريب ستة أندية وحقق 17 لقباً وباع 129 لاعباً مقابل 762.99 مليون يورو، وتبعه في المركز الثامن مدرب منتخب هولندا رونالدو كومان، بتوليه تدريب 11 نادياً وحصل على تسعة ألقاب وباع 65 لاعباً مقابل 747.72 مليون يورو، وحل في المركز التاسع مدرب أتالانتا الإيطالي جيان بييرو غاسبريني، بتوليه تدريب ستة أندية ولم يحقق أي ألقاب وباع 152 لاعباً مقابل 741.49 مليون يورو، ثم الإسباني رافائيل بينيتيز، في المركز الـ10 بتوليه تدريب 11 نادياً وحقق 13 لقباً وباع 105 لاعبين مقابل 721.05 مليون يورو.

أما مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، جاء في المركز 11 بتوليه تدريب أربعة أندية وحقق 12 لقباً وأسهم في بيع 108 لاعبين مقابل 654.2 مليون يورو، بينما جاء مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل، في المركز 12 بتوليه تدريب ستة أندية وحقق 12 لقباً وباع 79 لاعباً مقابل 640.09 مليون يورو.

قائمة أكثر المدربين حصداً للأموال من بيع اللاعبين:

1- دييغو سيميوني

90 لاعباً.

1.084 مليار يورو.

2- ليوناردو جارديم

65 لاعباً.

998.92 مليون يورو.

3- بيب غوارديولا

82 لاعباً.

863.11 مليون يورو.

4- ماسيمليانو أليغري

123 لاعباً.

862.13 مليون يورو.

5- جوزيه مورينيو

112 لاعباً.

860.52 مليون يورو.