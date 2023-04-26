تنظيم بطولة الإمارات لبناء الأجسام أغسطس المقبل في أم القيوين

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة لبناء الأجسام والفيزيك في 12 أغسطس المقبل بقاعة المسرح الوطني في أم القيوين، وستكون المنافسات خاصة باللاعبين المواطنين والمقيمين في الدولة حصراً لفئات الشباب والرجال والأساتذة، ولجميع الأوزان.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات أحمد جوهر، أن «إقامة البطولة في إمارة أم القيوين تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2023، ونتطلع في اتحاد بناء الأجسام الى تنظيم بطولة نوعية لأهميتها، وللتشجيع على إقامة البطولات في الكثير من إمارات الدولة، كما أن إمارة أم القيوين تتمتع بوجود الكثير من الرياضيين المميزين والطموحين في بناء الأجسام، وإقامة البطولة سيشجع على منح اللاعبين فرصاً مهمة للمنافسة، ونتطلع من خلالها إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على المواهب المواطنة تمهيداً لضمهم للمنتخبات الوطنية».

وبخصوص الإعلان المبكر عنها أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني، أن الهدف من ذلك منح فرصة زمنية جيدة للاعبين للاستعداد الجسماني.