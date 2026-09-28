راشد عبدالرحمن: كأس الخليج تغيّرت كثيراً.. أصبحت أقوى وأجمل

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق راشد عبدالرحمن، الذي أسهم في تتويج «الأبيض» بلقب «خليجي 18» عام 2007، أن بطولات كأس الخليج تغيّرت كثيراً منذ تلك النسخة، وأصبحت أقوى وأجمل من حيث الأداء، وتحظى بمتابعة أكبر من جميع أفراد العائلة، بعدما لم تعد محصورة على فئة واحدة.

وأشار إلى أن مستويات المنتخبات أصبحت أكثر تقارباً، وتوزعت الأدوار المؤثرة بين عدد أكبر من اللاعبين، بعدما لم تعد الفرق تعتمد على نجم واحد أو اثنين، بل تضم كل منها مجموعة من العناصر المميزة، ما وسّع دائرة المنتخبات المرشحة للوصول إلى الأدوار المتقدمة. كما لفت إلى أن تطور التغطية الإعلامية ودخول وسائل التواصل الاجتماعي عززا متابعة البطولة والحضور الجماهيري، وأسهما في تسليط الضوء على إمكانات اللاعبين.

وقال راشد عبدالرحمن لـ«الإمارات اليوم»: «في السابق، كان بالإمكان توقع طرفي المباراة النهائية منذ بداية البطولة في كثير من الأحيان، وكانت بعض المنتخبات يعتمد على نجم واحد يتحمل العبء الأكبر. اليوم، يضم كل منتخب عدداً من اللاعبين المميزين، وأصبح من الصعب استبعاد أي فريق من المنافسة مبكراً».

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي منحت الجمهور مساحة أوسع لمتابعة أخبار المنتخبات واللاعبين والتفاعل مع المباريات، وأسهمت، إلى جانب التغطية الإعلامية، في إبراز المواهب وزيادة الاهتمام بالبطولة. وأشاد بتنامي الحضور الجماهيري في المدرجات، خصوصاً من جماهير المنتخب المضيف، مؤكداً أن هذا التفاعل يمنح كأس الخليج أجواءها الخاصة، ويحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

ورأى عبدالرحمن أن المنتخب الإماراتي يملك مقومات المنافسة على لقب بطولة «خليجي 27» المقامة حالياً في مدينة جدة بالسعودية، استناداً إلى النضج الفني للاعبيه، ووجود عناصر مميزة، والتجانس بينهم، فضلاً عن خبرة المدرب زلاتكو داليتش. وشدد على أن ترجمة هذه المقومات إلى نتائج تقع على عاتق اللاعبين داخل الملعب.

وقال: «نطلب من اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم. زلاتكو مدرب كبير، ولا يحتاج إلى اختبار لإثبات قدراته، لكن المباريات تُحسم بما يقدمه اللاعبون من أداء وتركيز».

ووصف عبدالرحمن كأس الخليج بأنها «تجمّع للأشقاء ومنافسة للأسرة الخليجية»، مستعيداً أجواء «خليجي 18» التي استضافتها الإمارات. وقال إن وقوف الجميع على قلب واحد كان من أسباب نجاح تلك النسخة، وتتويج «الأبيض» بلقبه الأول.