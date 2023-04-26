عجمان لم يتلق أي عروض محلية أو عربية للاستغناء عن «بالعربي»

شدد مدير فريق الكرة في نادي عجمان، محمد حسين، أنه لا صحة للأنباء المتداولة إعلامياً بشأن تلقي إدارة البرتقالي أكثر من عرض للاستغناء عن لاعبها التونسي فراس بالعربي.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»، إن الحديث قد زاد في الفترة الأخيرة عن عروض تلقاها نادي عجمان من أندية محلية ومن النادي الأهلي المصري، ونؤكد للجميع بأن عروضاً من هذا النوع لم تصل للنادي على الإطلاق، وفي حالة تلقينا عروضاً رسمية ستقوم الإدارة بدراستها بشكل جيد واتخاذ القرار الذي سيكون في صالح النادي واللاعب معاً.

وأضاف: «العرض الوحيد الذي وصلنا بخصوص اللاعب كان في شهر يناير الماضي من أحد الأندية المحلية ولم يتم التوصل لاتفاق بشأنه، لكن ما يتم تداوله في الـ48 ساعة الماضية عن رحيل بنهاية الموسم الماضي بعد تلقي عجمان عرضاً من أحد أندية دبي ليس صحيحاً بالمرة».

وأشار محمد حسين: «سياسة نادي عجمان الدائمة قائمة على الشفافية، وأنه دائماً يضع مصلحته ومصلحة اللاعب في سلة واحدة، وهناك أمثلة كثيرة للاعبين رحلوا عن الفريق بعد أن تلقى النادي عروضاً حققت مصلحة مشتركة له وللاعبيه وهذه السياسة لم ولن تتغير».

وتابع: «تركيزنا في تلك الفترة منصب على المباراتين المتبقيتين في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لإنهاء المسابقة في أفضل مركز ممكن بجدول المسابقة، ولن نشغل أنفسنا بما يتم تداوله إعلامية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، والحقيقة أن جميع اللاعبين يُقدرون أهمية الفترة المتبقية من عمر الدوري وفي مقدمتهم فراس بالعربي».

وكان بالعربي قد أكد في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة الظفرة أول من أمس في الدوري، أنه يركز مع البرتقالي على مباراتي الوحدة وشباب الأهلي لإنهاء الدوري في أحد مراكز المربع الذهبي.

وقال: «سوف أجتمع مع رئيس مجلس الإدارة في نهاية الدوري، لاتخاذ القرار النهائي بشأن بقائي أو رحيلي مع الفريق في الموسم المقبل»، مؤكداً التزامه التام بما سيصدر عن الاجتماع من قرارات.

يُذكر أن فراس بالعربي مرتبط بعقد مع نادي عجمان ينتهي في صيف 2024، بعد أن وقع عقداً معه مدته ثلاث مواسم قادماً من نادي الفجيرة.