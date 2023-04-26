شهدت قائمة «توب 5» للجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين تنوعاً كبيراً بتميز أربعة أندية هي شباب الأهلي ودبا الفجيرة والوصل واتحاد كلباء، في صدارة التقييم الأسبوعي وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من جمهور شباب الأهلي وألفارو دي أوليفيرا وفرهاد مجيدي ومحمد سالم الرويحي وفابيو ليما على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة.

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