منتخب الجوجيتسو يرفع رصيده إلى 16 ميدالية في «الجائزة الكبرى» بفرنسا

واصل نجوم ونجمات المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» تألقهم في بطولة الجائزة الكبرى بباريس، ورفعوا رصيد الدولة إلى 16 ميدالية ملونة أول من أمس مع ختام مشاركتهم في منافسات البطولة التي أقيمت على مدار يومين بالعاصمة الفرنسية.

وحصد أبطال وبطلات الإمارات 10 ميداليات ملونة في اليوم الثاني من المنافسات، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وخمس برونزيات، حيث توج بالذهب كل من بلقيس الهاشمي في وزن 45 كيلوغراماً، وعبدالله الكبيسي في وزن 94 كيلوغراماً، فيما أحرز الميداليات الفضية كل من عائشة الشامسي في وزن 45 كيلوغراماً، وفراج العولقي في وزن 77 كيلوغراماً، وهزاع فرحان بوزن 94 كيلوغراماً، بينما حققت كل من حمدة الشكيلي برونزية وزن 48 كيلوغراماً، وأسماء الحوسني برونزية وزن 52 كيلوغراماً، و فيصل الكتبي وسعيد الكبيسي برونزية وزن 85 كيلوغراماً، وعمار الحوسني برونزية وزن 94 كيلوغراماً.

• أبطال الإمارات حصدوا 10 ميداليات في اليوم الثاني من البطولة.