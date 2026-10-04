يقطينة عملاقة تحقق رقماً قياسياً بـ 1198 كيلوغراماً

فازت اليقطينة العملاقة التي زرعها بيتر هولست أولسن، والتي تزن 1198 كيلوغراماً، ببطولة الدنمارك لليقطين العملاق في حدائق «تيفولي» بالعاصمة كوبنهاغن.

وغمرت السعادة صاحب الإنجاز بيتر أولسن، الذي ينتمي إلى مدينة نيستفيد بجنوب جزيرة زيلاند في الدنمارك، إذ حققت اليقطينة التي زرعها رقماً قياسياً جديداً على مستوى بلده والدول الإسكندنافية.

ونظمت بطولة اليقطين العملاق ضمن الاستعدادات لموسم الهالوين في حدائق تيفولي، وبلغ وزن الثمرة 1198.5 كيلوغراماً، متجاوزةً الرقم القياسي الدنماركي السابق (الذي كان 1115.8 كغم وسُجل عام 2020 بواسطة أولسن أيضاً).

واستغرق نمو اليقطينة أشهراً عدة من العناية المكثفة، وكان معدل نموها اليومي يصل في الذروة إلى عشرات الكيلوغرامات.

وعادة ما تعرض اليقطينة الفائزة أمام زوار حدائق تيفولي طوال فترة احتفالات الهالوين، إذ يحولها النحات مالك ثومسن وفنانون آخرون إلى منحوتة فنية ضخمة.