«غادة» تزهو بكأس مهرجان منصور بن زايد

توجت المهرة «غادة» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنطوني كراستوس، بطلة لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ـ «بري نيفتا» للفئة الثانية، الذي أقيم أول من أمس، على مضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة الـ15 من المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ويدعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ولم تتأخر المهرة «غادة» المنحدرة من نسل «أزادي»، في إبراز مهاراتها لتحقق فوزها الثاني على التوالي هذا الموسم، حيث تفوقت بفارق 1.25 طول عن «الدوحة» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه بيلييه، وسجلت زمناً وقدره 2:13:90 دقيقة، في السباق الذي شهد حضوراً جماهيرياً غفيراً، فيما جاءت في المركز الثالث «الأوبية» لمزرعة دو جراند جورجين، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.