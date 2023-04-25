لوكاس يتقدم في «السباق إلى دبي» للغولف

دخل الأسترالي لوكاس هيربرت على خط المنافسة بعد تقدمه إلى المركز الرابع في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بفضل تتويجه بلقب بطولة «أي إس بي إس» هاندا اليابانية المفتوحة.

وحصد الأسترالي 460 نقطة رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1.131 نقطة، ليتقدم سبع خطوات في ترتيب «السباق إلى دبي» الصادر لهذا الأسبوع. ويتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ«السباق إلى دبي» إلى البطولة الختامية التي تقام سنوياً في دبي، وهي بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للغولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.