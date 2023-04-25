عجمان يزيد أحزان الظفرة

زاد عجمان من أوجاع الظفرة الهابط رسمياً لدوري الهواة بالفوز عليه 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، لحساب الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقفز البرتقالي بهذا الانتصار إلى المركز الخامس على سلم الترتيب العام لجدول المسابقة، متساوياً مع الوصل صاحب المركز الرابع، ولكل منهما 44 نقطة، فيما بقي رصيد الظفرة عند ثماني نقاط.

وافتتح وليد أزارو أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة، بعد هجمة منظمة انتهت عند فراس بالعربي، الذي وضع المغربي في مواجهة مع الحارس، ليودعها بسهولة داخل المرمى. ثم أضاف الكونغولي، برستيج مبونجو، الهدف الثاني من صناعة وليد أزارو، التي ضربت الدفاع، وأسكنها على يسار حارس الظفرة داخل الشباك «46».

ولكن الظفرة نجح في تقليص الفارق عبر رأسية لاعبه الغاني، ليونارد أفور، من عرضية اميسيميكو، ارتقى لها قبل المدافعين، وأودعها على يمين الحارس «71».