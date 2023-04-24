الوحدة كتفاً بكتف مع العين لمزاحمة شباب الأهلي

حقق فريق الوحدة فوزاً ثميناً على مضيفه خورفكان بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، أمس.

وأصبح رصيد الوحدة 48 نقطة، وهو نفس رصيد العين الوصيف، وعلى بعد ثلاث نقاط فقط خلف المتصدر شباب الأهلي، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت المباراة تفوقاً فنياً واستحواذاً واضحاً للعنابي في معظم فترات المواجهة، وكانت أول محاولة للوحدة عن طريق البرازيلي جواو بيدرو الذي سدد كرة وهو داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، وظهر الشوط الأول من دون فرص هجومية كثيرة، مع تركيز الوحدة على الكرات الثابتة التي أسفرت إحداها عن تسجيل الهدف الأول عن طريق رأسية الأرجنتيني فاكوندو دانيل في الدقيقة 10، مستفيداً من كرة وصلته من ركنية لعبها سهيل المنصوري، وكاد اللاعب

نفسه أن يسجل هدفاً جديداً، لولا أن كرته القوية اصطدمت بالمدافعين وهو داخل الجزاء «14».

وكانت تسديدة البرازيلي دودو التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 23 أولى محاولات خورفكان، قبل أن يهدر زميله البرتغالي فيليبي فرصة هدف محقق، بعد أن سدد كرة وصلته داخل منطقة الجزاء وهو دون مراقبة، لكنه سدد الكرة إلى الخارج بشكل غير متوقع في الدقيقة 33.

وسدد سهيل المنصوري كرة رأسية جميلة أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 41، بعد مناولة الأرجنتيني فاكوندو دانيل، وكانت تسديد الجزائري مهدي بن عبيد الرأسية في الدقيقة (45+3) آخر محاولة هجومية لخورفكان في الشوط الأول، وذهبت أعلى العارضة.

واحتسب الحكم الدولي نواف الزيودي ضربة جزاء لفريق الوحدة، بعد أن لامست الكرة يد لاعب خورفكان مسعود سليمان، ليتصدى لها البديل سيباستيان تيغالي، وسددها إلى يمين الحارس بشكل رائع، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 71، وكاد الأرجنتيني دانيل أن يسجل هدفاً جديداً للوحدة، لولا أنه سدد الكرة التي هيأها له عبدالله حمد بجوار القائم 83.

وبعد خمس دقائق وقتاً بدلاً من الضائع شهدت محاولات هجومية ليست مؤثرة، انتهت المباراة بفوز ثمين للوحدة.