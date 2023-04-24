الوحدة يهزم خورفكان ويواصل مطاردته للعين على المركز الثاني

واصل الوحدة مطاردته للعين صاحب المركز الثاني بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه خورفكان ضمن الجولة 24 للمسابقة اليوم الإثنين فيما تغلب عجمان على ضيفه الظفرة 2-1 ليواصل احكام قبضته على المركز الرابع.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول الترتيب برصيد 51 نقطة رغم تعادله أمس الأحد للمباراة الثانية على التوالي أمام الوصل 2-2 وهي نفس نتيجة لقاء العين أمام بني ياس أمس ليظل حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

سجل فاكوندو دانييل هدف التقدم للوحدة في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف سيباستيان تاجليابو الهدف الثاني للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 71. وبذلك يكون تاجليابو قد سجل اخر سبع ركلات جزاء سددها في دوري المحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن العين بينما تجمد رصيد خورفكان عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية أقيمت اليوم أيضا، فاز عجمان بهدفين مقابل هدف واحد على حساب ضيفه الظفرة ليعزز الفائز موقعه في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

وتجمد رصيد الظفرة عند ثماني نقاط في المركز الأخير في الترتيب بعد ان تلقى الهزيمة رقم 20 له هذا الموسم.

افتتح المغربي وليد أزارو التسجيل لعجمان في الدقيقة الخامسة ليرفع اللاعب رصيده إلى تسعة أهداف سجلها في اخر ثماني مباريات في الدوري.

وأضاف بريستيج مبونجو الهدف الثاني في الدقيقة 46 قبل أن يقلص ليوناردو أوفور اميسيميكو الفارق للظفرة في الدقيقة 71.