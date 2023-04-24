الاقتراب من منطقة الأمان.. هدف دبا الفجيرة من «النصر»

يستضيف دبا الفجيرة عند الساعة الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم بملعبه فريق النصر ضمن منافسات الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين وعينه على الفوز وتعزيز حظوظ البقاء للموسم المقبل.

ويبلغ رصيد النصر 24 نقطة في المركز التاسع بينما دبا الفجيرة 15 في المركز قبل الأخير ويتطلع «النواخذة» إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في آخر خمس جولات بتحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين، كما يترقب في الوقت

نفسه نتيجة مباراة البطائح منافسه على البقاء برصيد 18 نقطة الذي سيواجه الجزيرة في التوقيت

نفسه.

ويدخل دبا الفجيرة المباراة بمعنويات عالية خصوصاً بغياب نجم العميد النصراوي المغربي عادل تاعرابت، ما يخفف من الضغط المتوقع على كاهل دفاع النواخذة.

بالمقابل يدرك النصر أن تحقيقه الفوز سيمهد له الاقتراب من تحقيق مركز أفضل في نهاية الموسم.

وكان دبا الفجيرة قد فاز على النصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف، بينما فاز العميد في سبع مباريات سابقة ضمن المواجهات المباشرة بين الفريقين مقابل تعادلين وانتصارين للنواخذة.