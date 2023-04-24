الوصل يقدم «عيدية» إلى العين.. وبني ياس يعيدها إلى شباب الأهلي

أحرز غانم أحمد هدفاً في الوقت القاتل، ليتعادل الوصل مع شباب الأهلي بهدفين لكل منهما في الجولة الـ24 على استاد راشد في دبي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، ويصل رصيد «الإمبراطور» إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

فيما فرّط العين في تقدمه على بني ياس بهدفين نظيفين، ليتعادل الفريقان 2-2 في المباراة التي أقيمت في التوقيت

نفسه على ملعب بني ياس، ويفشل في تقليص الفارق، ليبقى فارق النقاط بين شباب الأهلي والعين عند ثلاث نقاط ويشتعل صراع اللقب في آخر جولتين.

وأنقذ محمد مرزوق مرمى «فرسان دبي» من فرصة هدف محقق، عندما سدد الإيفواري أداما ديالو كرة قوية، تصدى لها حسن حمزة، وأبعد مرزوق الكرة قبل أن يكملها فابيو ليما في المرمى (16).

من جهته، اعتمد البرتغالي ليوناردو جارديم على تحركات يحيى الغساني ويوري سيزار وفيدريكو كارتابيا في قيادة هجمات «فرسان دبي»، وهدد الفريق مرمى خالد السناني من هجمة قادها سيزار، ولعب كرة عرضية قابلها عمر خريبين بتسديدة مرت بجوار القائم (23).

وحافظ «الإمبراطور» على طريقة لعبه بالوصول إلى مرمى شباب الأهلي من خلال أقل عدد من التمريرات، وتألق حسن حمزة بتصديه لفرصة خطرة من كرة لعبها فابيو ليما وقابلها علي صالح برأسه (36).

أما الشوط الثاني فشهد بداية قوية من شباب الأهلي الذي أحرز الهدف الأول من ركلة ركنية، لعبها يوري سيزار وقابلها خريبين برأسه وأكملها أحمد نور الله في المرمى (47)، بينما واصل حمزة تألقه بتصديه لكرة من سياكا (53)، قبل أن يضيف يحيى الغساني الهدف الثاني من تمريرة سيزار، وسدد الغساني الكرة بمهارة في المرمى (57).

وفي الدقيقة 65 أحرز فابيو ليما الهدف الأول من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لترتفع الإثارة في آخر 15 دقيقة من اللقاء، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع أحرز البديل غانم أحمد الهدف الثاني للوصل، لتنتهي المباراة بالتعادل.