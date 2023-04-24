البطائح في مهمة صعبة أمام الجزيرة.. لمن تذهب «العيدية»

يخوض الجزيرة مواجهة البطائح في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 8:45 ليلاً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي وسط اهتمام كبير ومتابعة من دبا الفجيرة، الذي يتمنى الحصول على «عيدية» من «فخر أبوظبي» بعرقلة «النواخذة».

ويسعى الجزيرة إلى استعادة انتصاراته بعدما تعثر في الجولة 23 بخسارته في «الديربي» أمام الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتراجع الفريق إلى المركز السابع برصيد 40 نقطة. وابتعد «فخر أبوظبي» عن سباق المنافسة على اللقب رسمياً بعدما اتسع الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى 10 نقاط قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، لتصبح أقصى طموحات الفريق هي تحقيق الانتصار للتقدم في لائحة الترتيب. في المقابل يدخل البطائح اللقاء وليس أمامه خيار آخر سوى تحقيق الفوز، خصوصاً بعدما تعقد موقفه في الجولة الماضية بخسارته على أرضه أمام منافسه المباشر دبا الفجيرة بهدف دون رد، ليتوقف رصيد «الراقي» عند 18 نقطة في المركز الـ12 متقدماً بثلاث نقاط عن «النواخذة» في المركز الـ13، بينما هبط الظفرة بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى.