7 دقائق تحرم «الزعيم» من نقطتين غاليتين

سقط فريق العين في فخ التعادل الإيجابي 2-2 على يد مستضيفه بني ياس في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد الشامخة، ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، فيما وضع «السماوي» النقاط عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولم تنجح محاولات الطرفين في هز الشباك في الشوط الأول، لكن الأمور تغيرت في الثاني، إذ ترجم العين إحدى الفرص التي حصل عليها ونجح في تسجيل هدف التقدم بواسطة المهاجم التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 48، مستفيداً من عرضية زميله البرازيلي ايريك جورجنيتس.

وكان الهدف بمثابة فاتحة شهية للضيوف الذين سجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 61، عبر البديل المغربي سفيان رحيمي، مستغلاً خطأً فادحاً من حارس المرمى فهد الظنحاني خلال محاولاته إمساك الكرة.

وأجرى مدرب العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، أربعة تغييرات، من بينها دخول الحارس محمد بوسنده، عكست اهتمامه الواضح بالمواجهة القادمة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة.

والمواجهة في طريقها للنهاية، قلص بني ياس الفارق بتسجيل هدف من ركلة جزاء بواسطة لاعبه الأرجنتيني نيكولاس خيمنيز في الدقيقة 90، قبل أن يسجل لاعب العين أحمد برمان هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7+90 لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.