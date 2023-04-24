مدافع

تعاقد أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين مع مدافع تونسي لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعدما وافق المدرب على استقدام اللاعب، ليكون بديلاً عن المدافع الأوروبي الحالي، الذي تجاوز عامه الـ35.

مفاجأة

طرح عضو مجلس إدارة في أحد أندية المحترفين اسم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، عقب انتهاء عقده مع المنتخب الوطني، ولكن أعضاء المجلس رفضوا المقترح، مؤكدين أن «الفاسكو» غير مناسب لتدريب الفريق.

عقد

طالب مدرب شهير في لعبة جماعية إدارة ناديه بالتعاقد مع مدرب شاب، خلفاً له في الموسم المقبل، على الرغم من أن عقده ممتد حتى الموسم المقبل، مستنداً في طلبه إلى أنه نجح خلال الموسم الحالي في إعادة بناء الفريق بعناصر من الدماء الشابة، وأنهم في حاجة لمدرب شاب.