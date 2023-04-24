الظفرة «ضيف شرف» في ملعب عجمان

يخوض فريق عجمان مواجهة سهلة في السادسة من مساء اليوم على ملعبه وبين جماهيره أمام الظفرة، الهابط رسمياً لدوري الهواة ضمن مواجهات الجولة 24 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وتبدو فرص عجمان سهلة في انتزاع النقاط الثلاث ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري، سعياً نحو التقدم للمناطق المتقدمة في جدول المسابقة، بعدما تمكن في الأسبوع الماضي من حسم المركز السادس لمصلحته، متفوقاً على الجزيرة المنافس الدائم له على هذا المركز، عقب فوزه على اتحاد كلباء خارج قواعده بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده للنقطة 41.

وسبق للبرتقالي والظفرة أن التقيا في 19 مناسبة بينهما في دوري المحترفين، كانت الكفة فيها متساوية على مستوى النتائج، إذ تبادل كل فريق الفوز في ست مناسبات وحضر التعادل في سبع مرات.

لكن مواجهة الفريقين في تلك المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها، نظراً للحالة المعنوية الصعبة المتوقع أن يظهر عليها الظفرة في لقاء اليوم بعد هبوطه الرسمي في الجولة الماضية على يد خورفكان، الذي استطاع أن يفوز عليه بنتيجة 3/1 ليتجمد رصيده عند ثمان نقاط فقط.