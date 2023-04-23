قيس عمر: شباب الأهلي قادر على خلط الأوراق والتأهل لنهائيات «سوبر غرب - آسيا» للسلة

أكد نجم المنتخب الوطني ولاعب ارتكاز فريق السلة في نادي شباب الأهلي، قيس عمر، أن فريقه قادر على رد اعتباره أمام الكويت الكويتي، غداً الثلاثاء، في نصف نهائي «سوبر غرب - آسيا

» ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب المنطقة الخليجية، والتأهل لنهائيات النسخة الأولى من البطولة، التي نجحت، بحسب وصفه، في رفع حدة المنافسة خليجياً وعربياً، وتلعب بأسلوب مماثل للدوريات الأوروبية.

وقال قيس لـ«الإمارات اليوم»: «إن سلة شباب الأهلي تمتلك، رغم غيابي عن قائمة الفريق للإصابة، جميع المقومات للعودة أمام الكويت الكويتي في مباراة الإياب، ورد اعتبار الخسارة ذهاباً في الكويت 18 أبريل الجاري».

وأوضح: «شباب الأهلي بمن حضر قادر على خلط الأوراق مجدداً في موقعة الإياب، وفرض مواجهة ثالثة فاصلة في الكويت في الثاني من مايو المقبل، والطامحين خلالها إلى مواصلة المشوار نحو انتزاع لقب المنطقة الخليجية، وحجز مكان لنا بين الثلاثة الأوائل للمرحلة النهائية في (سوبر غرب - آسيا) التي نلتقي فيها أصحاب المراكز الأولى من منطقة بلاد الشام، بجانب بطلي الهند وأوزباكستان، في مرحلة تقام بنظام التجمع، تمنح البطل والوصيف التأهل لنهائيات الأندية الآسيوية الأبطال».

وأضاف: «الإصابة التي تعرّضت لها أمام النصر السعودي في ختام الدور التكميلي، جاءت في وقت حساس للغاية، إلا أنني على ثقة تامة بقدرة زملائي على ملء الفراغ، ومواصلة مشورانا في بطولة نجحت بامتياز في رفع المنافسة بين أندية المنطقة، ويطمح جميع اللاعبين فيها إلى تقديم الأداء الأفضل، لما تمثله (سوبر غرب - آسيا) من حيث هيكلها التنظيمي، تلك التي تلعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، كونها تقام بنظام الدوري من ذهاب وإياب، وتحتاج من الفرق ولاعبيها إلى الحفاظ على تركيز عالٍ، بجانب الإعداد البدني الملائم لتحمل ضغط المباريات وعناء السفر جنباً إلى جنب مع خوض المنافسات المحلية».

وأشار قيس إلى الأسباب التي تمنحه التفاؤل في قدرة سلة (شباب الأهلي) على تخطي عقبة الكويت الكويتي في موقعة الإياب، وقال: «خاض الفريق موقعة الكويت ذهاباً، تحت أحمال بدنية عالية، كون الفريق لعب منذ 24 مارس الماضي، تسع مباريات من العيار الثقيل، سواء في المنافسات المحلية، التي للأسف لم يستجب فيها اتحاد اللعبة لمطالبة النادي الذي يمثل الدولة في (سوبر غرب - آسيا)، بتأجيل لقائه في ذهاب نهائي الدوري الإماراتي أمام النصر، الذي أقيم قبل 72 ساعة من مواجهة الكويت الكويتي في الكويت، وحصول الفريق حالياً على مرحلة الاستشفاء والراحة المطلوبة قبل موقعة الإياب، تسهم في رفع عامل التركيز الذي غاب عنهم في أوقات حساسة في موقعة الذهاب».

وأكمل: «لغة الأرقام والإحصاءات لا تكذب، إذ رغم خسارتنا ذهاباً، فإن الفريق أظهر في الكويت التفوق في العديد من النقاط التي يجب أن نستند إليها جنباً إلى جنب مع استعادتنا لعامل التركيز، ومنها على سبيل الذكر، أن شباب الأهلي كان الأقل خسارة للكرة في موقعة الكويت، بواقع 12 مرة، مقارنة بخسارة لاعبي الفريق الكويتي للكرة في 16 مناسبة، بجانب التفوق من الناحية الدفاعية على صعيد سرقة الكرة من منافسيه بواقع ثماني مرات مقابل سبع للكويت، فضلاً عن حصد محترف الفريق الأميركي نيكولاس مينراث لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 31 نقطة».

وعما قدمته «سوبر غرب - آسيا» لقيس عمر من الناحية الفنية، اختتم بقوله: «اختياري في العديد من المباريات ضمن قائمة اللاعبين المؤثرين، يؤكد أنني جزء من منظومة فريق يحمل على الدوام هوية (البطل)، فرغم الإصابة التي تعرّضت لها وتأثيراتها التي تقتصر على العامل النفسي لي، فإنني أبذل مجهودات مضاعفة حالياً للعودة سريعاً للملاعب، ومواصلة مشواري مع الفريق في حصد المزيد من الألقاب المحلية، والسير بعيداً في (سوبر غرب - آسيا)».

معدل أداء اللاعب قيس عمر في مباريات (سوبر غرب-آسيا)

■ عدد المباريات التي خاضها: 11 مباراة.

■ معدل دقائق اللعب في المباراة الواحدة: 28.8 دقيقة.

■ معدل تسجيل النقاط في المباراة الواحدة: 15.1 نقطة.

■ نسبة النجاح في تسجيل النقاط في المباراة الواحدة: 48.6%.

■ نسبة النجاح في تسجيل الرميات الحرة في المباراة الواحدة: 53.1%.

■ معدل المتابعات (الهجومية - الدفاعية) في المباراة الواحدة: 8.8 متابعات.

■ معدل خطف الكرات من المنافسين في المباراة الواحدة: 1.3 محاولة.

■ معدل الأخطاء الشخصية في المباراة الواحدة: 2 خطأ.