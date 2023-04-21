النصر يعيد «أمجاد الديربي» ويؤجل فرحة «الفرسان»

خلط النصر الأوراق بالنسبة للفرق المتنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، إذ واصل صحوته ونتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، وأعاد الإثارة إلى صدارة الدوري، بعد أن أثبت أنه فريق قادر على مواجهة الكبار والفوز عليهم، وبنفس مجموعة اللاعبين، وذلك بعد أن أفسد فرحة شباب الأهلي بفارق خمس نقاط، وأعاد الفارق بعد الجولة 23 إلى ثلاث نقاط بين «فرسان دبي» والعين الوصيف، مع تبقي ثلاث جولات على ختام الموسم.

ولم يرفض العين هدية النصر، واستغل تعثر شباب الأهلي، وحقق فوزاً مثيراً ومهماً للغاية على الشارقة بهدفين في بروفة مهمة قبل نهائي الكأس بينهما. وانحصرت المنافسة على «الدرع» بين شباب الأهلي والعين، رغم اقتراب الوحدة أيضاً بفارق خمس نقاط.

ونجح الوحدة في تحقيق فوز كبير على الجزيرة بثلاثية غريبة على الأخير بعد المستويات القوية التي قدمها الجولات الماضية. الفوز أكد تفوق الوحدة في ديربي أبوظبي، بعد أن فاز ذهاباً وإياباً، وحافظ على آماله في البقاء ثالثاً ومنافساً على اللقب، وقد يؤهله المركز المتقدم للمنافسة في بطولات أخرى الموسم المقبل.

في جانب آخر، أوقف الوصل مسلسل النتائج السلبية، وحقق الفوز في الجولة 23 وكان على فريق بني ياس، وعلى الرغم من الموسم الرائع للفريق، بغض النظر عن المباريات الأخيرة، إلا أن جمهور الوصل أظهر حزنه من الفريق بغيابه بشكل كبير عن مباراة بني ياس في الدوري، وذلك كرد فعل متوقع بعد الهزائم الأخيرة للفريق في الدوري والكأس.

وواصل عجمان تقديم موسمه التاريخي بعد أن صعد إلى المركز السادس، وبنقاط تخطت الـ40 للمرة

الأولى في المحترفين، ليؤكد أنه الأفضل هذا الموسم، واستحق لقب «الحصان الأسود»، في انتظار الوصول إلى نقاط جديدة. ويبتعد عجمان عن شباب الأهلي المتصدر بفارق تسع نقاط.

أشعل دبا الصراع على الهروب من خطر الهبوط، بعدما تمكن من تحقيق فوز ثمين على البطائح بهدف دون مقابل، ليتمسك بأمل البقاء، بعد أن حقق 11 نقطة في خمس جولات، في المقابل هبط الظفرة رسمياً إلى دوري الهواة، بسبب البداية المتواضعة للفريق في البطولة.

ورصدت «الإمارات اليوم» على حسابها في «تويتر» سؤالاً للجمهور عن الجولة الماضية: «شاركنا الرأي.. ما الحدث الأبرز في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، التي شهدت تعثر شباب الأهلي المتصدر وفوز العين وهبوط الظفرة؟ وتم رصد أربع إجابات، وهي: تعادل شباب الأهلي والنصر، فوز دبا على البطائح، هبوط الظفرة رسمياً، فوز العين على الشارقة.

وخلال التصويت الذي شارك فيه 89 مشاركاً، اختار 50% تعادل شباب الأهلي مع النصر، ثم فوز العين على الشارقة بنسبة 34.6%، وهبوط الظفرة رسمياً 9.6%، وأخيراً فوز دبا على البطائح 5.8%.

وأكد المحلل الفني خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم» أن خسارة الشارقة والمستوى الذي ظهر به في لقاء العين كان محيراً، مؤكداً أن الفريق ظهر بعيداً تماماً عن مستواه، ومن دون تركيز، ما منح الأفضلية للعين، الذي يستحق الإشادة وظهر بشخصية «الزعيم». وقال: «أتعجب مما قدمه الشارقة في مباراة العين، قمة الجولة كانت عيناوية، لتنحصر المنافسة على اللقب بين شباب الأهلي والعين، وإن كانت الكفة تميل وبنسبة 98% لصالح (الفرسان) من أجل التتويج باللقب، ولكن بالتأكيد موقف كبير ورائع للعين».

وأضاف: «النصر فاز وقدم مستويات رائعة بعد الابتعاد عن الضغوط، والوصل خسر فرصته في المنافسة، رغم الفوز على بني ياس، بسبب ضعف دكة البدلاء من بداية الموسم، أما عجمان فيقدم كرة ممتعة، والظفرة الأضعف في المحترفين، في انتظار مفاجأة دبا الذي قد يفعلها، خصوصاً أن البطائح يقدم مباريات سيئة جداً نتيجة تدخلات فنية خاطئة».

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