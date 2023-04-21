مدرب العين: لابا أخبرني بجاهزيته لمواجهة الشارقة صباح يوم المباراة

كشف مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، أنه «اعتمد مشاركة المهاجم لابا كودجو صباح يوم المباراة أمام الشارقة، والتي فاز فيها العين، أول من أمس، بهدفين لصفر، وسجل الهدفين لابا كودجو. وقال ريبروف في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كان يعاني إصابة عضلية، خلال الأيام الماضية، لكنه أخبرني بجاهزيته صباح يوم المباراة، واعتمدت مشاركته». وأضاف: «سعيد للغاية كون لابا سجل هدفي الفوز، وقدم اللاعبون مباراة كبيرة أمام الشارقة، ليتقلص الفارق بينهما وبين شباب الأهلي المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط، قبل ثلاث جولات من ختام الموسم».

وأكد المدرب أن جميع لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية، وقال: «حققنا فوزاً مستحقاً في مواجهة منافسنا، أود أن أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة، وكذلك الجماهير على تشجيعها للاعبين خلال وقت المباراة».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان مشغولاً بالمواجهة التي ستتجدد بين الطرفين نهاية الأسبوع المقبل، قال: «طوينا حالياً صفحة هذه المباراة، لدينا مواجهة تنتظرنا أمام بني ياس في الجولة المقبلة، بعدها سنفكر في لقاء الشارقة في نهائي الكأس».

في جانب آخر، رفع لابا كودجو رصيده التاريخي من الأهداف في بطولة الدوري إلى 83 في المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، فيما يحتاج هدفاً واحداً فقط لمعادلة مهاجم البطائح أحمد خليل، الذي يملك 84 في المركز الخامس. ومع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم وغياب أحمد خليل عن صفوف البطائح، فإن الطريق يبدو سالكاً أمام لابا كودجو لتجاوزه وتهديد زميله كايو كانيدو صاحب المركز الرابع برصيد 87 هدفاً، والذي بدوره قد يستمر غيابه لنهاية الموسم بداعي الإصابة.

كوزمين: الخسارة لن تؤثر علينا في نهائي الكأس

اعترف مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، بأن فريقه تأثر بغياب مجموعة من اللاعبين، خصوصاً في وسط الملعب، لافتاً إلى أنه خرج بدروس من المباراة سيعمل على الاستفادة منها، مؤكداً في الوقت نفسه أن الخسارة التي تلقاها لن تؤثر عليهم في نهائي الكأس. وقال كوزمين في المؤتمر الصحافي: «تأثرنا كثيراً في وسط الملعب، لخسارة عدد من اللاعبين، مثل ماجد حسن، وأجبرنا على الدفع بلاعبي وسط لديهم نزعة هجومية أكبر، في وقت كنا نحتاج فيه إلى التوازن، ما أثر على نتيجة اللقاء».

وتابع: «الخسارة التي تلقيناها لن تؤثر على المواجهة التي ستجمعنا بفريق العين في نهائي الكأس، هناك سبعة أيام بين المواجهتين، ومن الممكن أن نستعيد جهود بعض اللاعبين في تلك المباراة».

لابا يهدد الرصيد التاريخي لأحمد خليل الخامس في قائمة هدافي الدوري، إذ يحتاج هدفاً لمعادلة رقم خليل البالغ 84 هدفاً.