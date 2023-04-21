إيقاد شعلة الأمل للأولمبياد الخاص في 7 يونيو

كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية الـ15، التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 إلى 25 يونيو المقبل بمشاركة 170 دولة حول العالم، من بينها 20 دولة عربية، عن الحدث التاريخي من فوق جبال أولمبيك في العاصمة اليونانية أثينا.

وحددت اللجنة العليا السابع من يونيو المقبل موعداً لمراسم إيقاد الشعلة باستخدام أشعة الشمس، في جو أسطوري، حيث تُعد هذه المراسم جزءاً أساسياً من دورات الأولمبياد الخاص الدولي ومنذ عام 1981، ثم ستسافر إلى ألمانيا لتجوب عدداً من مدنها بداية من يوم 13 يونيو إلى أن تصل يوم 17 يونيو يوم حفل الافتتاح.