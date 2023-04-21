فريق الخدمات العامة يظفر ببطولة بنك رأس الخيمة الرمضانية

ظفر فريق دائرة الخدمات العامة بلقب النسخة الأولى من بطولة بنك رأس الخيمة الوطني الرمضانية لكرة القدم، التي أقيمت بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية ونادي الإمارات، بفوزه في المباراة النهائية على فريق شرطة رأس الخيمة بهدف نظيف.

وتوّج الفائزين الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، وسفير الدولة لدى باكستان حمد الزعابي، ورئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران، ومدير فروع بنك رأس الخيمة الوطني سعود محمد.