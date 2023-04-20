لابا كان مهددا بالغياب عن لقاء الشارقة واعتمدت مشاركته في آخر لحظة

كشف مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف أنه "اعتمد مشاركة المهاجم التوغولي لابا كودجو صباح يوم المباراة أمام الشارقة، والتي فاز فيها العين أمس، بهدفين لصفر، وسجل الهدفين لابا كودجو. وقال ريبروف في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "كان يعاني من إصابة عضلية خلال الأيام الماضية، لكنه أخبرني بجاهزيته صباح يوم المباراة، واعتمدت مشاركته". وقال ريبروف إنه سعيد للغاية كون لابا سجل هدفي الفوز، وقدم اللاعبون مباراة كبيرة أمام الشارقةن ليتقلص الفارق بينهم وبين شباب الأهلي المتصدر إلى 3 نقاط فقط، قبل 3 جولات من ختام الموسم.

وأكد المدرب أن جميع لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية، وقال: "حققنا فوزًا مستحقًا في مواجهة منافسنا، أود أن أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة وكذا الجماهير على تشجيعها للاعبين خلال وقت المباراة".