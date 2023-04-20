«الصقور» بطلاً لدورة الجزيرة الحمراء الرمضانية

توج فريق الصقور بلقب دورة نادي الجزيرة الحمراء الرمضانية لبراعم كرة القدم في شهر رمضان الكريم، وذلك بعد فوزه على فريق الجزيرة الحمراء بهدفين نظيفين في المباراة النهائية. وحل فريق «النسور»

في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق أكاديمية ألفا بخمسة أهداف. وشهد المباراتين نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية، علي محمد الغزالي، وعضو مجلس إدارة النادي ومشرف المراحل السنية، الدكتور إبراهيم الجمالي، وعضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، حسن الزعابي.

وبختام المنافسات تم تتويج فريق الصقور بالميداليات الذهبية وسط فرحة غامرة من اللاعبين وأولياء أمورهم، كما تم تكريم فريق ألفا بلقب الفريق المثالي، وتكريم اللاعب أدهم محروس الحائز لقب أفضل لاعب في الدورة، واللاعب أنس جهاد هداف الدورة.