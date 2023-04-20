بني ياس ينعش حظوظه بتحقيق ثلاثية موسم الطائرة

صعد فريق بني ياس للكرة الطائرة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، بعد تخطيه عقبة الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أول من أمس، في نصف النهائي، لينعش «السماوي» بذلك حظوظه في التتويج بـ«الثلاثية»، بعد أن كان توج بلقبي الدوري والسوبر، في حين كان الجزيرة حصد لقب كأس نائب رئيس الدولة وهي البطولة الافتتاحية للموسم.

ولم يكن الطريق الذي سلكه بني ياس للوصول إلى النهائي مفروشاً بالورود، إذ حقق انتصاراً صعباً على الجزيرة في «المربع الذهبي»، وهي المباراة التي أقيمت في صالة نادي الوصل وكانت حماسية للغاية، إذ استمرت الإثارة حتى الشوط الخامس، الذي حسم بفارق نقطتين فقط قبل أن يخطف «السماوي» البطاقة في الأخير.

وكان الجزيرة من تقدم بالشوطين الأول والثاني بواقع 25-18 و27-25 على التوالي، إلا أن «السماوي» حقق «ريمونتادا» بالفوز بالشوط الثالث 25-22 ليقود اللقاء لشوط رابع حسمه أيضاً بنتيجة 25-22، ليحتكم الطرفان إلى شوط فاصل فاز به بني ياس بنتيجة 15-13، فيما كان فاز في الدور الأول على حساب النصر بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي نصف النهائي الثاني، حسم فريق العين تأهله للمباراة النهائية على حساب شباب الأهلي في المواجهة التي أقيمت بصالة نادي الجزيرة في أبوظبي، لتتضاعف بذلك مساعي «الزعيم» نحو إنقاذ موسمه بالتتويج ببطولة بعد عجزه عن الفوز بلقب من بين البطولات الثلاث التي أقيمت حتى الآن.

وبعكس بني ياس فإن صعود «البنفسج» لم يكن صعباً، إذ خسر الشوط الأول 27-25، لكنه حقق الانتصار في الشوط الثاني والثالث والرابع بواقع 25-19 و25-20 و25-23 على التوالي لينجح في التأهل للمباراة النهائية.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام 29 الجاري في أبوظبي.

العين يسعى إلى إنقاذ الموسم بإحراز لقب كبير.