النسخة 6 من مهرجان سباق دلما تنطلق 28 الجاري

تنطلق النسخة السادسة من مهرجان سباق دلما التاريخي، 28 الجاري ولغاية السابع من مايو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بمجموع جوائز يصل إلى 30 مليون درهم وثلاث سيارات، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي تراث الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة تفاصيل النسخة السادسة خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من المسؤولين.

وتتضمن الدورة السادسة 24 مسابقة بحرية وشاطئية ورياضية تراثية وحديثة خصص لها 284 جائزة بقيمة تبلغ نحو 30 مليون درهم إماراتي، ومن هذه السباقات سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.