الظفرة.. البدايات الشائكة تؤدي للنهايات الحزينة

تشابكت الأزمة الإدارية التي عاشها فريق الظفرة لكرة القدم من قبل انطلاقة الموسم بصورة لم تكن في الحسبان والتي أصبحت لاحقاً من أبرز الأسباب التي قادت الفريق للهبوط الرسمي من دوري أدنوك للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، على الرغم من أن الفريق كانت أمامه فرصة ذهبية ليتحول من منافس على الهبوط في كل موسم إلى رقم صعب بين الأندية.

وكانت بداية الأزمة بعد أن ضمن الفريق البقاء في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي وفيما كان الفريق يستعد لفتح ملف الموسم الجديد، إلا أن رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أحمد عمران القبيسي وقتها قدم استقالته من منصبه بشكل مفاجئ بعد ما يقارب 20 عاماً من العمل في النادي تدرج فيها في مختلف الإدارات وصولاً لرئاسة الشركة، وبرر استقالته بفتح المجال لجيل جديد من أبناء النادي لتولي المسؤولية.

وفيما بدأ الفراغ الإداري الذي خلفه استقالة أحمد عمران القبيسي في طريقه للحل بتشكيل مجلس جديد برئاسة مرشد خلفان المرر، إلا أن الاستقالة المفاجئة لنائب الرئيس محمد عمير المنصوري، وعضو المجلس خميس المنصوري، جعلت بدايات الفريق شائكة نظراً لأن الثنائي هما أيضاً من أصحاب الخبرة الإدارية الكبيرة في النادي.

وكانت الاستقالات الثلاث مفاجئة خصوصاً وأن الفريق كان يخطط لإحداث تغييرات جذرية في جميع النواحي وذلك سبيل تحويل الفريق ليكون رقماً صعباً، وقال مصدر ظفراوي وقتها لـ«الإمارات اليوم»: «سيشاهد الجميع فريقاً آخر في البطولة بعدما عانى من سوء النتائج وكان قريباً من مغادرة دوري المحترفين».

ومنذ موسم 2016-2017 حينما أنهى البطولة في المركز السابع برصيد 35 نقطة، فإن فريق الظفرة ظل يعاني في سبيل ضمان البقاء بين أندية المحترفين رغم تأهله لنهائي مسابقة كأس رئيس الدولة مرتين، لكن الفريق في الموسم الجاري لم يكتب له النجاة من دوامة الهبوط إذ ودع المحترفين قبل ثلاث جولات.

وعلى صعيد الأسباب الفنية، فقد تصدر فقدان عامل الانسجام قائمة الأسباب إذ غير الفريق جلده خلال فترة الانتقالات الصيفية بالاستغناء عن جميع اللاعبين الأجانب دفعة واحدة ومعظم الأساسيين من المواطنين مقابل التعاقد مع أسماء لم يسبق لها اللعب في المنطقة الخليجية وصفقات محلية مع لاعبين مخضرمين.

وثاني الأسباب هو تأثر الفريق بافتقاد اللاعب القائد في أرضية الملعب إذ لم يكن لديه لاعب ذو شخصية قيادية يستطيع أن يرفع الروح المعنوية للاعبين أثناء الظروف الصعبة التي كان يمر بها الفريق بسبب سوء النتائج، وثالث الأسباب كانت غياب الروح لدى اللاعبين حيث كانت النتائج السلبية واتساع الفارق تلقي بظلالها على أداء الفريق.

إما رابع الأسباب فقد كان في عدم الاستقرار الفني، إذ بدأ الفريق الموسم بالمدرب الصربي نيبوشا فيسوفينتش لكنه أقيل بعد الجولة الثامنة من الدوري واستعان بمواطنه ألكسندر فيلسوفينتش قبل أن يتعاقد مع المغربي بدرالدين الإدريسي في فبراير الماضي لكن مساعيه فشلت في انتشال الفريق من دوامة الهبوط.

الإدريسي: التراكمات استمرت 4 سنوات والحظ كان ينقذنا

أعرب مدرب فريق الظفرة، بدرالدين الإدريسي، عن حزنه الشديد لهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وقال في المؤتمر الصحافي: «التراكمات ظلت منذ السنوات الأربع الماضية والفريق كان يعاني وينجح في ضمان البقاء في الجولات الأخيرة، وكان الحظ وقتها معنا».

وأضاف الإدريسي: «هذه هي أصعب اللحظات التي يواجهها أي مدرب، أود أن أعتذر للجماهير هناك فرق كبيرة واجهت المصير

نفسه، الظفرة فريق كبير وكانت لديه صولات في دوري المحترفين كما تواجد في نهائي كأس رئيس الدولة مرتين».

وأكد المدرب المغربي أنه لا خوف على فريق الظفرة وأنه قادر أن يعود إلى المحترفين وأن إدارة النادي لم تقصر مع الفريق، وقال: «في بعض الأحيان حينما لا تكون الأمور تسير بشكل صحيح وهنالك أشياء لابد من معالجتها فليس خطأ أن تعود للوراء وأن تصححها حتى تعود أقوى».

واختتم: «علينا أن نتقبل الأمر الواقع، لقد ودعنا دوري المحترفين، علينا الآن التفكير في المستقبل إعادة الفريق لمكانه الطبيعي».

العنبري: هدفنا نتائج إيجابية في المباريات المتبقية

أكد مدرب فريق خورفكان، عبدالعزيز العنبري، أن هدف فريقه بات الآن هو تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الثلاث المتبقية وحصد النقاط التسع منها، مشيراً إلى أن الانتصار على حساب الظفرة أعاد الفريق لسكة الانتصارات بعد جولات عدة.

وقال في تصريحات صحافية: «أود أن أشكر إدارة النادي على توفيرها لكل المعنيات للفريق كما أشكر اللاعبين على الاجتهاد، حالياً تبقت ثلاث جولات ونسعى فيها لتحقيق نتائج إيجابية».