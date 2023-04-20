عجمان يعود بفوز ثمين من كلباء ويرتقي للمركز السادس

حقق فريق عجمان فوزا ثمينا على مضيفه اتحاد كلباء بهدفين نظيفين ضمن الجولة 23 لدوري ادنوك للمحترفين ليصبح رصيد البرتقالي 41 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 29 نقطة في المركز الثامن.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة مع افضلية واضحة لعجمان الذي سجل هدفين تم إلغاؤهما عن طريق حكم الخط قبل ان تتدخل تقنية الفيديو لاحتسابهما. وافتتح عجمان التسجيل مستفيدا من كرة حولها لاعب كلباء البرازيلي ايدواردو كيمبل داخل مرماه بعد تسديدة لاعب عجمان المغربي وليد ازاروـ والذي استفاد من كرة وصلته من علي مدن.

وسجل عجمان الثاني عن طريق المغربي وليد أزارو مستفيدا من كرة عرضية وصلته من البحريني علي مدن والذي استفاد من خطأ دفاعي تمكن من خلاله من كسر التسلل وارسال الكرة لازارو الذي تمكن من هز الشباك بهدوء واتقان في الدقيقة 49، واستعان حكم المباراة للمرة الثانية بتقنية الفيديو لاحتساب الهدف بعد ان اشار حكم الخط بوجود تسلل ليتم احتساب الهدف.