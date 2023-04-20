النصر يهزّ الصدارة.. برهن تخصصه في عرقلة المنافسين

قدم النصر هدية غالية إلى الأندية التي تنافس على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فرض نتيجة التعادل على شباب الأهلي بهدفين لكل منهما، أول من أمس، في الجولة الـ23 على استاد آل مكتوم، ليعيد «العميد» الإثارة إلى سباق المنافسة على اللقب قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

وبرهن الأزرق أنه متخصص في عرقلة المنافسين في الجولات الماضية، بعدما كان قد حقق الفوز على العين في الجولة الـ20 بهدف دون رد، ليقدم هدية إلى شباب الأهلي الذي وسّع الفارق في الصدارة إلى خمس نقاط، وأصبح الأقرب لنيل اللقب، قبل أن يعود «العميد» ويهزّ الصدارة من تحت أقدام «فرسان دبي».

وسيخوض شباب الأهلي في الجولة الـ24 مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي مع الوصل على استاد راشد الأحد المقبل، إذ إن نتيجة «الديربي» ستحدد بشكل كبير حظوظ «فرسان دبي» في الاقتراب من لقب الدوري.

من جهته، أبدى مدرب النصر، الكرواتي غوران توميتش، سعادته بالأداء الذي قدمه «العميد» أمام شباب الأهلي ونتيجة التعادل، وقال في مؤتمر صحافي:

«إنه يجب أن أتوجه بالتهنئة إلى لاعبي الفريقين على الأداء والمباراة القوية التي قدمها كل فريق، كما أشيد بأداء لاعبي النصر خصوصاً بعد الروح القتالية التي ظهروا بها».

وأضاف: «لقد أظهرنا قوة شخصيتنا بعدما نجحنا في العودة بالنتيجة، رغم تأخرنا مرتين في مباراة قوية أمام أحد أفضل أندية الدوري ومتصدر لائحة الترتيب».

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن أبرز ما يجعل نتيجة التعادل لها قيمة كبيرة بالنسبة إلى النصر هي الغيابات العديدة التي كان يعانيها الفريق، وقال: «لقد قدمنا مباراة قوية رغم أننا نفتقد سبعة لاعبين أساسيين، لذلك أنا فخور بفريقي وباللاعبين لما شاهدته من مردود جيد جداً، لذلك أؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح».

جارديم: التفاصيل الصغيرة كررت مشكلتنا أمام العين

قال مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم، إن «التفاصيل الصغيرة أسهمت في خسارة (فرسان دبي) نقطتين في سباق المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بتعادله أمام النصر بهدفين لكل فريق، بعدما تلقى شباب الأهلي هدفاً في الوقت القاتل».

وأوضح جارديم في مؤتمر صحافي أنه: «كررنا المشكلة التي حدثت معنا أمام العين، عندما تعادل المنافس معنا بسبب بعض التفاصيل الصغيرة، وهو ما حدث أيضاً أمام النصر الذي أحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من كرة ثابتة».

وتابع: «كان هناك حالة من الحزن في غرفة ملابس فريق شباب الأهلي، وشاهدنا الفرحة الكبيرة من جانب لاعبي النصر بعد التعادل، وبالنسبة لي ليس من المهم التركيز على خسارة نقطتين في سباق المنافسة، ولكن الأهم أن نواصل عملنا في المباريات المقبلة، وأن نكون أكثر تركيزاً».

وواصل حديثه وأشاد باللاعبين، وقال: «لقد قدم اللاعبون كل ما لديهم ولعبوا مباراة قوية، ولكن في النهاية خسرنا نقطتين، ويجب أن نغلق هذه الصفحة ونبدأ في الاستعداد للمباراة المقبلة».