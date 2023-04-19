عقوبة شنكالاي وصالح تمنعهما من المشاركة مع الوصل وعجمان اليوم

اتخذت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، عقوبات انضباطية صارمة بحق أندية العين والوصل والشارقة وعجمان على خلفية أحداث مباراتي الإياب في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وبلغت حصيلة الغرامات المالية بحق الأندية الأربعة ولاعبيها المعاقبين 299 ألف درهم.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إنه بعد الاطلاع على تقريري مراقب وحكم مباراة العين والوصل في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، تقرر إيقاف لاعب نادي الوصل توماس شنكالاي أربع مباريات وتغريمه 12 ألف درهم بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، وغرمت نادي الوصل 50 الف درهم لقيام جماهيره بسلوكيات مسيئة لجمهور الفريق المنافس.

وعاقبت اللجنة لاعب نادي العين خالد البلوشي بالإيقاف لمدة أربع مباريات وتغريمه 8 آلاف درهم بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، ومنع هيثم العراقي أحد أفراد طاقم نادي العين من مرافقة فريقه أربع مباريات وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وفرضت غرامة مالية على نادي العين قدرها خمسون ألف درهم، بسبب قيام أحد جماهيره بسلوك غير رياضي تجاه لاعبي الفريق المنافس.

وفي المسابقة ذاتها قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي عجمان عبدالله صالح ست مباريات وتغريمه 12 ألف درهم لسلوكه غير الرياضي مع جمهور الشارقة، وغرمت نادي عجمان 50 ألف درهم لقيام جماهيره بالنزول لأرض الملعب ومحاولة الاعتداء على حكم المباراة واستخدام القاذفات الورقية، ومنعت مدرب حراس نادي عجمان عمر أحمد توفيق من مرافقة فريقه لمدة مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره ثمانية آلاف درهم بالإضافة إلى مصاريف الإصلاح لما أحدثه من تلفيات بعد المباراة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الشارقة بمبلغ 50 ألف درهم لقيام جماهيره باستخدام «الدخان» وتوجيه عبارات غير لائقة لحكم المباراة والنزول لأرض الملعب، بالإضافة لغرامة مالية قدرها تسعة آلاف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.

وطبقاً للمادة «67» للائحة بطولة كأس رئيس الدولة والمادة «66» من لائحة الانضباط فإن شنكالاي وعبدالله صالح لن يشاركا في مباراتي الفريقين أمام كل من بني ياس واتحاد كلباء اليوم ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين.

عقوبات «الدرجة الأولى»

في مسابقة دوري الدرجة الأولى، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي غلف إف سي عبدالله الملا، أربع مباريات وتغريمه 8 آلاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، وإيقاف لاعب نادي مسافي فينكيوس سيلفا أربع مباريات وتغريمه 12 ألف درهم للمخالفة ذاتها.

كما اتخذت اللجنة قرارها بإيقاف لاعب نادي حتا أيمن رشوق أربع مباريات وتغريمه 12 ألف درهم لاعتدائه على لاعب نادي الذيد من دون كرة، فيما عاقبت نادي الفجيرة بعقوبة الإنذار وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بسبب قيام جماهيره باستخدام الألعاب النارية (الدخان) في مباراته أمام الحمرية، وذلك في الجولة الماضية من المسابقة.

إيقاف لاعب البطائح وتخسير عجمان في دوري الشباب

قررت إيقاف لاعب نادي البطائح عمر عدنان محمد الهولي أربع مباريات وتغريمه أربعة آلاف درهم، لقيامه بالاعتداء على لاعب الفريق المنافس من دون كرة خلال مباراته أمام نادي الظفرة في مسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة.

وفي المسابقة نفسها، قررت اللجنة خسارة نادي عجمان لمباراته أمام نادي الظفرة (0 - 3) في مسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة، لعدم حضور المباراة، كما قررت إيقاف كل من لاعب نادي البطائح تركي سيف ولاعب العروبة علي عبدالرحمن أربع مباريات وتغريمهما 4 آلاف درهم لكل لاعب، نتيجة قيامهما بالاعتداء على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، وفرضت غرامة مالية على نادي شباب الأهلي مبلغاً وقدره ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي العين.

ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لنادي شباب الأهلي وتغريمه 20 ألف درهم بسبب نزول جماهيره لأرض الملعب بعد نهاية مباراته أمام نادي الوصل في نهائي بطولة كأس الناشئين تحت 17 سنة.