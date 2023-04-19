رسمياً.. الظفرة يهبط من "المحترفين" إلى "الهواة"

هبط فريق الظفرة رسمياً إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد خسارته أمام ضيفه خورفكان 1-3 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 23 لدوري ادنوك للمحترفين.

وفي الوقت الذي رفع خورفكان رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع مستعيدا بذلك نغمة الانتصارات التي توقفت في اخر ثلاثة مباريات فإن رصيد الظفرة تجمد عند 8 نقاط في المركز الأخير فاقدأ فرصة البقاء تماماً لأنه على بعد 10 نقاط من مركز الأمان الـ12 والذي يحتله البطائح في وقت يبقى للبطولة ثلاث جولات فقط.

ومنذ الدقائق الاولى للمباراة شن خورفكان الهجمات وتمكن من تسجيل الهدف الاول عن طريق البرتغالي فيليبي في الدقيقة الثانية بعد ان تسلم كرة دقيقة من الجزائري مهدي بن عبيد سددها الى الزاوية البعيدة مسجلا الهدف الاول بعدها باربع دقائق نجح خورفكان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعب الوسط وصانع الالعاب البرازيلي فاليمور بعد مجهود فردي تغلغل به داخل الجزاء سنسدد بقوة الى الزاوية القريبة ومسجلا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة للمباراة.

وواصل خورفكان سيطرته على مجريات المباراة بالرغم من محاولات الظفرة ليتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب البديل المقيم البرازيلي سايمون دي باروس في الدقيقة 86، بالمقابل تمكن لاعب الظفرة عبدالله الرفاعي من تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 90.