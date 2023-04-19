اتحاد كلباء وعجمان يبحثان عن تأكيد نجاح الموسم

يستضيف اتحاد كلباء ضيفه عجمان في المباراة التي ستقام الساعة الـ10 من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين.

ولن يتأثر المركز الثامن الذي يحتله اتحاد كلباء برصيده 28 نقطة بنتيجة المباراة، إذ إن نتيجة الفوز أو التعادل أو الخسارة ستبقيه في مركزه الحالي، بينما سيقترب عجمان الذي يبلغ رصيده 38 نقطة في المركز السابع كثيراً من المركزين الخامس والسادس في حال الفوز، م ما يشجعه على خوض المباراة بطموح الانتصار وتعزيز نجاح الموسم الحالي، ويخوض النمور المباراة بوضع بدني أكثر جاهزية من عجمان، الذي خاض، أخيراً، مباراة الإياب في كأس رئيس الدولة، ولعب مباراة قوية أمام الشارقة امتدت إلى أربعة أشواط.

ولن تكون المباراة سهلة أمام ثلاثي البرتقالي وليد أزارو وفراس بالعربي وعلي مدن لبلوغ مرمى النمور وهم يواجهون خط دفاع قوي بقيادة لاعب المنتخب الوطني عبدالسلام محمد والإيطالي إيغور روسي، ويتوقع للمباراة أن تظهر بشكل هجومي قوي، خصوصاً من قبل اتحاد كلباء، الذي يتطلع إلى نيل النقاط الثلاث قبل أن يخوض مباريات قوية مقبلة مع الشارقة وخورفكان والجزيرة.

وكان الفريقان قد التقيا في 11 مباراة خلال وجودهما في دوري المحترفين، فاز عجمان في ست مواجهات مقابل ثلاثة انتصارات لاتحاد كلباء وتعادلين، بينما فاز عجمان في آخر مباراة جمعتهما في دور الذهاب للموسم الحالي.