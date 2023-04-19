مجلس إدارة دبا الحصن يطمئنّ على اللاعب الوتري

زار رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، إبراهيم الدرمكي، اللاعب أحمد إبراهيم الوتري، لاعب فريق ألعاب القوى بالنادي في منزله، إثر تعرضه لإصابة أثناء مشاركاته في إحدى المسابقات الرياضية، واطمأن على صحته وتماثله للشفاء، وقدم له باقة من الورد، متمنياً للاعب عاجل الشفاء من الإصابة التي تعرض لها.

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال الزيارة، كل من مدير النادي محمد النعيمي، ومشرف لعبة الجوجيتسو والقوس والسهم محمد سليمان السلامي.

وذكر بيان صحافي أن اللاعب الوتري عبر عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، التي تجسد الدور المؤثر الذي تقوم به إدارة النادي في ترسيخ قيم التضامن والتآخي، وتعبر عن الحرص على التواصل المجتمعي، مشيراً إلى أن الزيارة تركت أثراً كبيراً وعظيماً في نفسه.