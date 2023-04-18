ديربي وكلاسيكو في نصف نهائي طائرة «أغلى الكؤوس»

يشهد الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة مواجهات ساخنة بين الأربعة الكبار، إذ يواجه بني ياس حامل لقب الدوري وكأس السوبر منافسه الجزيرة المتوج بلقب كأس نائب رئيس الدولة، وذلك في مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين في الساعة 10:30 من مساء اليوم على صالة نادي الوصل في زعبيل، فيما يسبقها لقاء شباب الأهلي مع العين على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي في الساعة 10:00.

وفي اللقاء الأول يُمني بني ياس نفسه ببلوغ المباراة النهائية، بعد أن تأهل لهذا الدور على حساب النصر بالفوز بثلاثة أشواط نظيفة، ويدرك لاعبو «السماوي» صعوبة المهمة، خصوصاً أن الجزيرة هو الآخر ليس بالفريق السهل، وكان قد شق طريقه للمربع الذهبي عقب الفوز الصعب على حساب الوصل 3-1.

وستكون الكلاسيكو بين شباب الأهلي والعين بمثابة فرصة لأحد الطرفين للاستمرار في المنافسة، وإنقاذ موسمه بالتتويج ببطولة، بعد أن خرجا من البطولات الثلاث، وجاء تأهل شباب الأهلي إلى هذا الدور على حساب عجمان 3-1، وفي المقابل انتزع العين البطاقة من حتا بالانتصار 3-صفر.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم 29 الجاري في أبوظبي، بغض النظر عن هوية الطرفين المتأهلين للمشهد الختامي، وفقاً للقرار الذي كان قد أصدره الاتحاد الأسبوع الماضي.