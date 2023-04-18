استراتيجية متكاملة لتطوير القوس والسهم

أكد رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، الدكتور سعيد الكعبي، حرص الاتحاد على تبني استراتيجية تطويرية، ترتكز على رؤية مستقبلية مدروسة، تستهدف تكامل الجهود مع الأندية لتحديد الأولويات في تشكل منظومة العمل، وبناء وتصميم البرامج، انطلاقاً من فكر علمي مؤسسي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية.

وأوضح الكعبي أن اكتشاف المواهب ورعايتها يمثل أولوية قصوى، تستند إلى الثقة الكبيرة بما تمتلكه الأندية من مواهب قادرة على تحقيق التطلعات المنشودة. وقال: «حرصنا على وضع الأهداف التي تمثل الأساس لتطوير اللعبة، وزيادة الاهتمام بها، وتعزيز أهميتها في المجتمع، واجتذاب عناصر جديدة، والوصول بها إلى منصات التتويج في المشاركات الخارجية».