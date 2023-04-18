شباب الأهلي يسيطر على «سباق رمضان للمضمار»

سيطر فريق شباب الأهلي على بطولة سباق رمضان للمضمار بفئاته الثلاث، الذي أقيم في مضمار زايد بالشارقة، بتنظيم اتحاد الدراجات الذي يحرص على تنظيم البطولات الرمضانية من أجل المحافظة على التدريبات ولياقة اللاعبين، وتجهيز لاعبين لمختلف الفئات العمرية، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 20 دراجاً من ستة أندية، هي: شباب الأهلي وأبوظبي والنصر والشارقة ومصفوت ودبا الحصن.

حضر السباق وشهد منافسات البطولة رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، ونائب رئيس مجلس الإدارة خليفة بن عمير رئيس اللجنة الفنية، والأمين العام للاتحاد ياسر الدوخي.

وأسفر سباق المطاردة الفردية عن فوز دراج شباب الأهلي وليد النقبي بالمركز الأول، وحل محمد المنصوري من شباب الأهلي في المركز الثاني، وأحمد المري من نادي أبوظبي في المركز الثالث.

وشهد سباق الكيلو فوز دراج شباب الأهلي محمد المنصوري بالمركز الأول، وطلال البلوشي من نادي أبوظبي بالمركز الثاني، وحمدان حسن في المركز الثالث من نادي شباب الأهلي.

كما سيطر شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الإقصاء، بفوز سيف العامري بالمركز الأول، وحمدان أحمد حسن بالمركز الثاني، ومحمد المنصوري بالمركز الثالث.