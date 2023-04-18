«الشراع» بطلاً لفرق أساتذة دوري القفز بـ «الشارقة للفروسية»

تُوّج فرسان فريق الشراع بطلاً لنهائي أساتذة دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي أقيم على أرض الميدان الرملي الخارجي في مركز الشارقة للفروسية، ضمن منافسات الأسبوع قبل الأخير لموسم القفز، وتضمن 11 شوطاً أقيمت يومي السبت والأحد (15 ـ 16) أبريل الحالي، وبلغ مجموع جوائزها 243 ألفاً و500 درهم، منها 100 ألف درهم جائزة نهائي فرق أساتذة الدوري. شهد المنافسات وتوّج الفائزين مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق سلطان اليحيائي.

وجاءت منافسة الفرق للمرة الأولى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتنافس فيها 33 فارساً وفارسة، تكونت منهم تسع فرق، ومثل فريق الشراع الفرسان عبدالرحمن أحمد الشرفا مع «فهد»، وفراس حمامة مع «شالينا»، وعمر المرزوقي مع «كونكورديا»، والفارس الشاب حميد عبدالله المهيري و«كرافيلي».

وتوّج بجائزة المركز الثاني فريق خورفكان، وجاء في المركز الثالث فرسان فريق مليحة.