قلق الظفرة.. وأحلام خورفكان معلقة بأقدام الآخرين

سيعيش فريق الظفرة لحظات عصيبة خلال اليوم، على وقع المواجهة المهمة التي يستضيف فيها خورفكان عند الساعة 10:00 مساء، ضمن الجولة الـ23 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، خصوصاً أن الانتصار وحده لا يضمن له الاستمرار في سباق المنافسة على الهرب من الهبوط، إذ إن آماله معلقة كذلك على المواجهة التي تقام في التوقيت

ذاته بين البطائح ودبا، وفي حال فاز فيها الأول يعني ذلك أن الظفرة هو «أول الهابطين».

ويملك «فارس الظفرة» في رصيده 8 نقاط فقط في المركز الأخير، ومع تبقي 4 مواجهات بما فيها لقاء اليوم، وفي حال الانتصار فيها جميعاً فإن أعلى حصيلة من النقاط يمكن أن يجمعها ستصل إلى 20 فقط، بينما لدى البطائح حالياً 18 نقطة، وفي حال الانتصار على «النواخذة» فإنه سيرفع رصيده إلى 21 وهو ما سيدفع الظفرة إلى الهبوط الرسمي.

وفي المقابل، يدخل خورفكان اللقاء وهو يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويأمل هو الآخر الانتصار لبلوغ النقطة 24، وتلقي هدية من المباراة

نفسها، ولكن بفوز البطائح على دبا ليضمن البقاء رسمياً من واقع أن أعلى رصيد من النقاط يمكن أن يصله «النواخذة» بنهاية الموسم هو 21 نقطة.