شباب الأهلي يبحث عن النقاط.. والنصر «مباراة غير مؤثرة»

يستضيف النصر منافسه شباب الأهلي عند الساعة 22:00 مساء اليوم، على استاد آل مكتوم في الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة المهمة لـ«فرسان دبي»، قبل مواجهة الوصل في الجولة الـ24 التي قد تحسم لقب البطولة رسمياً لمصلحة شباب الأهلي، في حال الفوز بالمباراتين وتجنب أي نتيجة سلبية، بينما ستكون المباراة بالنسبة للنصر كتحصيل حاصل وغير مؤثرة في طريقه هذا الموسم.

وكان النصر قد عدل من مساره المتعثر الذي لازمه منذ بداية الموسم، وقدم عدداً من النتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة على مستوى العروض والنتائج، خاصة مباراتي العين والجزيرة، حيث أوقف الأول وتسبب في ابتعاده بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي، كما كان قريباً من الفوز على الجزيرة أو التعادل في مباراة قوية أثبتت قوة ورغبة لاعبي العميد في العودة إلى البطولة بتقديم نتائج إيجابية.

ويأتي فارق النقاط بين الفريقين لمصلحة المتصدر شباب الأهلي بفارق 27 نقطة، لكن هذا الفارق بالتأكيد لن يكون حاضراً في أرض الملعب.

ويبحث النصر عن استمرار رضا جمهوره ومحاولة تحقيق بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في محاولة لتصحيح الأوضاع قليلاً داخل قلعة العميد النصراوي.