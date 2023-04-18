كوسانوفيتش: الجزيرة لم يفاتحني للتمديد.. أرغب في البقاء

كشف لاعب الجزيرة، الصربي ميلوس كوسانوفيتش، أن إدارة «فخر أبوظبي» لم تفاتحه بشأن تجديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه يتمنى البقاء مع الجزيرة، وأن يمنحه الأولوية دائماً بشأن مستقبله في الموسم المقبل.

وقال كوسانوفيتش لـ«الإمارات اليوم»، إنه من دون تفكير لا يحتاج لاتخاذ قراره بشأن البقاء مع الجزيرة من عدمه، موضحاً: «إدارة النادي لم تفاتحني بشأن استمراري مع الفريق في الموسم المقبل، وتجديد عقدي، ولكن أرى أن ذلك أمراً عادياً وأمامنا مجموعة من المباريات المهمة التي نسعى للتركيز في تحقيق الانتصار فيها، بينما من الممكن الحديث لاحقاً عن مسألة مستقبلي مع الفريق».

وأضاف: «بالنسبة لي لا أحتاج للتفكير، ولاشك في أنني أرغب في البقاء مع الجزيرة الذي أعتبره بيتي، إذ إنني سعيد جداً في أبوظبي، ودائماً الأولوية بالنسبة لي هي الاستمرار مع (فخر أبوظبي)، الذي أعتبره من أجمل المحطات في مسيرتي».

أما بالنسبة إلى رأيه في مردود الجزيرة خلال الموسم الحالي، وتقييمه نتائج الفريق، فقال: «مسألة تقييم الموسم لا تعد سهلة وليست من اختصاصي، وبالتأكيد هذا الأمر تقوم به إدارة النادي واللجان الفنية، ولكن بشكل عام كان هناك فترات جيدة وفترات أخرى ليس جيدة، إذ إننا لعبنا العديد من المباريات وتقدمنا في النتيجة، ولكننا أهدرنا فرصة الفوز ما أسهم في خسارتنا العديد من النقاط». وتابع: «في المقابل، تحسنت النتائج في الفترة الماضية، وحققنا انتصارين مهمين على الوصل خارج أرضنا، وعلى النصر في ملعبنا بعد مباراة مثيرة، ونسعى إلى مواصلة العروض القوية، وتحقيق الانتصارات حتى يتحسن موقعنا في لائحة ترتيب المسابقة».

وتحدث المدافع الصربي عن إهدار الجزيرة لفرصة المنافسة على لقب الدوري، قال: «كما ذكرت لقد كانت لدينا الفرص في العديد من المباريات للاقتراب من فرق الصدارة، ولكننا أهدرنا العديد من النقاط التي أثرت في مشوارنا في المسابقة، بينما في الوقت نفسه لدينا حالياً فرصة الفوز بلقب على أقل تقدير في الموسم الحالي، بخوضنا نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الشارقة».

ورداً على سؤال حول رأيه في مردوده الشخصي، قال: «بالنسبة لي واجهت بعض الصعوبات بداعي الإصابة التي تعرضت لها في بداية الموسم بينما في النصف الثاني من الموسم، حاولت أن أقدم كل ما لدي، وبشكل عام أكثر ما يهمني هو مردود الفريق ككل والنتائج التي يحققها».

وختم تصريحاته بقوله: «نأمل أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وأن نحقق الفوز في الجولات المتبقية من مسابقة الدوري، إلى جانب المنافسة على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

يذكر أن ميلوس كوسانوفيتش انضم إلى الجزيرة في أغسطس 2019 قادماً من ستاندر لياغ البلجيكي، مقابل 650 ألف يورو، إذ يعد من أبرز اللاعبين الأجانب في خط الدفاع في دوري المحترفين خلال المواسم الماضية، إذ خاض اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً مع «فخر أبوظبي» 82 مباراة، بمعدل دقائق بلغ 7272 دقيقة، وأحرز 15 هدفاً، وحصل على 17 بطاقة صفراء، بينما لم ينل أي بطاقة حمراء، وأسهم في فوز الجزيرة بلقب الدوري في موسم 2020-2021.

كوسانوفيتش:

• «لدينا حالياً فرصة الفوز بلقب، على أقل تقدير، في الموسم الحالي».

• «نأمل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة في الجولات المتبقية من الدوري».