إريك جورجنيتس: أشعر بالبركة بمشاركتي في توزيع وجبات الإفطار

قال مدافع فريق العين، البرازيلي إريك جورجنيتس، إنه يعرف كثيراً عن شهر رمضان، ويلاحظ أن أرقامه الفنية تتحسن بشكل جيد خلال هذا الشهر في الموسمين، الحالي والماضي، بصناعته عدداً من الأهداف، وأحرازها أيضاً، مشيراً إلى أن ذلك تكرر في الموسم الحالي أيضاً، في إشارة إلى تسجيله هدف فريقه الوحيد بشباك الوصل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ليقود بذلك «الزعيم» لمواجهة الشارقة في المباراة النهائية نهاية الشهر الجاري.

«الإمارات اليوم» التقت إريك جورجنيتس، وأجرت معه الحوار الآتي الذي تحدث فيه عن تطور إحصاءاته في رمضان ومشاركته في توزيع الوجبات الرمضانية التي ينظمها النادي.

■ ما شعورك وأنت تشارك في توزيع وجبات الإفطار في الفعالية التي نظمها النادي مع رعاته الرسميين؟

■■ لقد شعرت بالبركة.. أعرف الكثير عن رمضان، لأنني هنا منذ ثلاث سنوات، وهذا الشهر رمضان تتحسن إحصاءاتي وأتذكر في الموسم الماضي أنني كنت قد صنعت العديد من الأهداف، وأحرزت أيضاً، وهو الأمر الذي تكرر في الموسم الحالي بالتسجيل في خورفكان في الدوري، وفي شباك الوصل في كأس رئيس الدولة.

■ في مباراة الوصل بالكأس بدأت الهجمة، ثم أنهيتها في الشباك، هل كنتم تتدربون على ذلك؟

■■ لقد تدربنا على ذلك، بالنسبة لي أنا لاعب أحب الأسلوب والاندفاع الهجومي، كما أحب أن أصنع الأهداف وأسجلها، وهذا الأسلوب استمده من طريقة اللعب البرازيلية.

■ كيف كان شعورك بالتأهل خصوصاً أنك من سجل الهدف الوحيد؟

■■ حالفني التوفيق في تلك المباراة، بالنسبة لي أنا أتدرب وأجتهد في التمارين من أجل هذه اللحظات، سنذهب للمباراة النهائية، أنا ألعب في ناد كبير، وهو مطالب في كل موسم بتحقيق لقب.

■ من كنت تقصد باحتفالية نصف نهائي الكأس حينما قلدت فيها نفسك وأنت نائم؟

■■ لقد وصلني كثير من التعليقات من جماهير فريق الوصل عبر الإنترنت، قالو إنني كنت نائماً في مباراة الذهاب، أنا أحترمهم بكل تأكيد، وردّي كان في الملعب بتسجيل هدف التأهل في لقاء الإياب.

■ ما السر وراء التحدي الخاص بينك وبين علي صالح في الذهاب والإياب؟

■■ علي صالح لاعب موهوب، لقد كانت المواجهتان بمثابة مواجهة داخل مواجهة، أنا معجب بطريقة لعبه، بالتأكيد مثل هذه المواجهات والتحديات ترفع من مستوى البطولة، وتؤكد أن

في الإمارات لاعبين جيدين كذلك.

■ برأيك كيف تتوقعون مواجهة الشارقة في المباراة النهائية بعد أقل من 10 أيام من الآن؟

■■ حسناً، الشارقة فريق قوي، عموماً لا يوجد فريق يصل إلى المباراة النهائية ويكون خصماً سهلاً، نحن من جهتنا علينا الاستعداد بشكل أقوى، وأن نجتهد في التدريبات لنحقق اللقب.

إريك جورجنيتس:

• «أحترم جمهور الوصل، وردّي كان في الملعب».

• «علي صالح لاعب موهوب.. معجب بطريقة لعبه».

• «أحب صناعة الأهداف وتسجيلها على الطريقة البرازيلية».