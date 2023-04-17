النصر يتوّج بلقب «الصالات» في دورة حتا الرياضية

شهدت «دورة حتا الرياضية الرمضانية»، الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتا، الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي، نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار، واستضافت فعالياتها منطقة حتا من 24 مارس حتى 14 الجاري، ونظمتها شركة الألعاب الجماعية في نادي حتا الرياضي، وتضمنت ثلاث رياضات هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، وسباق الجري، الذي أضيف لأول مرة ضمن فعاليات الدورة.

وتوج الفائزين حجي حسن، رئيس اللجنة المنظمة، وسيف الشعفار، من «الشعفار للاستثمار»، وأحمد البدواوي، من «حتا كاياك»، وراشد محمد عبدالله، من مجلس دبي الرياضي، وممثل عن مركز شرطة حتا.

وفاز فريق النصر بلقب بطولة كرة قدم الصالات بعد تغلبه على فريق الفرسان الذي حلّ في المركز الثاني، فيما حل فريق بلاك هوك في المركز الثالث، ونال فيتور مانويل لاعب فريق النصر لقب أفضل لاعب في البطولة، وفاز إبراهيم خليل رمضان بلقب هداف البطولة، وفاز عبدالعزيز نضير من فريق النصر بلقب أفضل حارس في البطولة، وحصل فريق النصر على لقب الفريق المثالي، وفاز جمهور فريق بلاك هوك بلقب أفضل جمهور.

وفي منافسات الكرة الطائرة فاز فريق السلام العُماني بلقب البطولة، بعد حصوله على المركز الأول في المباراة النهائية التي فاز فيها على فريق فولي بول لايف السريلانكي الذي حل في المركز الثاني.

وفي سباق الجري في فئة المواطنين لمسافة ستة كيلومترات، فاز مبارك المراشدة بالمركز الأول. وفي فئة المواطنات لمسافة ستة كيلومترات، فازت نورا الخلاف بالمركز الأول. وفي فئة الرجال المحترفين لمسافة ستة كيلومترات، فاز طه جوديتو باللقب، وعن السيدات فازت إيموشي لاغي. وفي فئة الناشئين تحت 17 سنة، فاز عادل جيمي بالمركز الأول.

وأقيمت منافسات بطولتي كرة قدم الصالات والكرة الطائرة في الصالة الرياضية بمدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة حتا، وشارك في بطولة كرة قدم الصالات 16 فريقاً تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، كما شارك في بطولة الكرة الطائرة ثمانية فرق، فيما تنافس المشاركون في سباق الجري ضمن خمس فئات هي: فئة المواطنين وفئة المواطنات وفئة المحترفين رجال والمحترفات سيدات لمسافة ستة كيلومترات، والناشئين لمسافة 2 كيلومتر، وشارك في سباق الجري متسابقون من فرق بارزة في الدولة، مثل البطائح، وأندية مجتمعية مثل فريق جمال الشعفار وفريق الورقة وبن خرباش.

• النصر أحرز لقب كرة الصالات بعد الفوز في النهائي على «الفرسان».

فعاليات رياضية ومسابقات ترفيهية

تم خلال الدورة - التي أقيمت في مدرسة الظهرة للبنات - تنظيم فعاليات مصاحبة للأسر والأطفال، تضمنت أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية، كما تم إجراء سحوبات يومية للجمهور للفوز بجوائز قيمة، كما تم تنظيم يوم المشي لكبار المواطنين، ويوم للأطفال في مضامير المشي الجديدة، التي تم تدشينها بمنطقة حتا، وهذا إلى جانب العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة.