«سقراط» و«بوزلس» يتوّجان بكأس الوثبة في فرنسا

فاز «سقراط»، و«إيشان دو بوزلس» بسباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما أول من أمس بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، بمشاركة (27) خيلاً عربية أصيلة، وبلغت قيمة جوائزهما المالية 32 ألف يورو، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يدعم تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ومساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وحصد «سقراط» لجان لوك جارديل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، السباق الأول بمسمى كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فال دادور، لمسافة 2150 متراً، البالغة جائزته 16 ألف يورو، وشاركت فيه (12) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

ونجح سقراط في التفوق بفارق 4 أطوال عن «رفيق» لإسطبلات الأصايل بفرنسا، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً «هاشم» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة غاري سانشيز.

وظفر «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة الفارسة مارلين ميير، بالسباق الثاني على لقب كأس الوثبة ستاليونز، بري كريس الثاني لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، وشاركت فيه (15) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

ونال «إيشان دو بوزلس» اللقب بفارق عنق عن «حمزة» لياس للسباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورتيز مندزابل، فيما جاء ثالثاً «سيرين الموري» لرينيه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.