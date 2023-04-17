شباب الأهلي يحتفظ بلقب دوري كرة الطاولة

تسلّم فريق شباب الأهلي درع دوري كرة الطاولة، بعدما اختتم منافسات المسابقة بفوزه على الوصل 4-1 في اليوم الختامي للبطولة، لينهي «فرسان دبي» الدوري من دون خسارة.

واحتفظ شباب الأهلي بلقب الدوري للمرة الثانية توالياً، بعدما كان قد حسم الفوز بالدرع في الجولة الماضية، إذ حقق الفوز في جميع المباريات على جميع منافسيه.

وتوج رئيس اتحاد كرة الطاولة داوود الهاجري، فريق شباب الأهلي بالدرع، بحضور الفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للقطاع ماجد سلطان، والأمين العام لاتحاد كرة الطاولة حسن الزرعوني، والأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة أحمد البحر.