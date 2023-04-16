دبا الحصن يهزم التعاون ويتمسك بوصافة دوري الدرجة الأولى

حقق فريق دبا الحصن فوزا ثمينا على حساب ضيفه فريق التعاون بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 30 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 60 نقطة ويتمسك بمركز الوصيف ويخطو خطوة جديدة نحو التأهل إلى دوري المحترفين، وتجمد رصيد التعاون عند 35 نقطة.

سجل لدبا الحصن رضا حنيوي في الدقيقة 26، والبرازيلي كايو روزا هدفين في الدقيقتين 50 و82.

وحقق العربي فوزا مهما على مضيفه العروبة بثلاثة أهداف نظيفة عزز من خلاله التواجد في المركز السادس برصيد 45 نقطة بينما تجمد رصيد العروبة عند 38 نقطة بالمركز الثامن حيث سجل للعربي راشد السعدي في الدقيقة 9 والبرازيلي فرانسيفالدو ليما في الدقيقة 44.

وفاز الجزيرة الحمراء على مضيفه بينونة 4-3 حيث سجل لفريق الجزيرة الحمراء البرازيلي كايو هنريكو هدفين في الدقيقتين (25,35) وعلي صنقور 32 وعلي غلوم في الدقيقة 82، بينما سجل لفريق بينونة كل من أيمن بوعلي في الدقيقة 51، والبرازيلي دينيلسون سانتوس في الدقيقة 63، ومواطنه ديفيد سانتانا في الدقيقة 70، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد الجزيرة الحمراء 36 نقطة بينما تجمد رصيد بينونة عند 15 نقطة في المركز قبل الاخير.