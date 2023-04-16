الشارقة يتجاوز «المحطة الأصعب» نحو لقب دوري اليد

تجاوز الشارقة المحطة الأصعب في طريق الحفاظ على لقب دوري اليد، بعدما تغلب على العين 32-22 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور النهائي للدوري لكرة اليد على صالة نادي الشارقة. ورفع «الملك» رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة ليقترب من حسم الدرع السابع على التوالي والسابع عشر في تاريخه، في المقابل حافظ شباب الأهلي على حظوظه في المنافسة على اللقب بتغلبه على النصر 28-26 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.

وتعد مواجهة العين «المحطة الأصعب» لحامل اللقب، بعدما فاز في الجولة الماضية على شباب الأهلي، بينما يحتل «الزعيم» المركز الثالث.

ورغم الندية التي شهدتها مجريات الشوط الأول الذي انتهي بتقدم الشارقة 12-10، ولكن في الشوط الثاني فرض «الملك» سيطرته، وظهرت الفوارق الفنية لصالح حامل اللقب ومتصدر المسابقة، إذ تفوق الشارقة بنتيجة 20-12 لتنتهي المباراة بنتيجة 32-22. ولم يخسر «الملك» أي مباراة هذا الموسم. يذكر أن الشارقة حقق جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم حتى الآن بفوزه بثلاثة بطولات كأس، وحصل على برونزية كأس الخليج وخامس البطولة العربية، إلى جانب تحقيق جميع فرق المراحل السنية لبطولة الدوري في فئات الصغار والأشبال والناشئين والشباب، وينافسون كذلك في الأدوار النهائية لمسابقات كأس الإمارات.

فريق الشارقة لم يخسر أي مباراة هذا الموسم.