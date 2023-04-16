زدرينكا: بوسندة حرر شهادة ميلاده في اليوم العالمي لحارس المرمى

قال مدرب حراس فريق العين، الروماني دان زدرينكا، إن «الحارس محمد بوسندة قدم أداءً قوياً خلال مواجهة نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم أمام الوصل، بعد مشاركته في اللقاء بديلاً عقب حصول الحارس خالد عيسى على بطاقة حمراء مباشرة»، مشيراً إلى أن بوسندة قدم نفسه بصورة جيدة للغاية وحرر شهادة ميلاده في اليوم العالمي لحارس المرمى، الذي يصادف 14 من أبريل في كل عام، وهو الذي تزامن في العام الجاري مع قمة «الزعيم» و«الإمبراطور».

وقال زدرينكا لـ«الإمارات اليوم»: «إنه غير متفاجئ من الأداء الذي قدمه الحارس بوسندة في المباراة»، مضيفاً: «أنا أعرفه جيداً، أنه منضبط في التدريبات ومجتهد للغاية ويسعى إلى التطوير دائماً، قد تكون بعض الجماهير مندهشة للمستوى الذي ظهر به، والذي ساعد الفريق على بلوغ النهائي، ولكن الأمر بالنسبة لي مختلفاً لأنني أعرف تماماً القدرات التي يتمتع بها».

وحول النصيحة التي قدمها للحارس الاحتياطي محمد بوسندة قبل مشاركته في المباراة، قال الروماني دان: «لقد تحدثت معه، قلت له هذه فرصتك وأنا متأكد أنك جاهز للحصول عليها، ثقتي به كانت عالية لأنني أعرف أنه كان جاهزاً لكل المواقف».

واعترف مدرب الحراس بأن الحظ وقف بجوارهم خلال المباراة، في أشارة إلى التسديدات الثلاث للاعبي الوصل، والتي تصدت لها العارضة على مدار الشوطين، وقال: «لقد وقف الحظ بجوارنا خلال المباراة، وأنا فخور بأداء الذي ظهر به بوسندة».

خالد عيسى: تأهل صعب.. لكن له طعم خاص

اعترف حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى، لـ«الإمارات اليوم»، بأن «الزعيم» تأهل للنهائي بطريقة صعبة وهو ما كان له طعم خاص، مؤكداً أن زملاءه اللاعبين كانوا على قدر الثقة خلال الأوقات الصعبة التي شهدتها المباراة، بسبب النقص العددي، وأدى التماسك إلى خروجهم منتصرين.

وأشار إلى أنه لم يكن يعرف أن المباراة تزامنت مع اليوم العالمي لحراس المرمى، وقال «مازحاً» رداً على سؤال حول ما إذا كان قد أفسد الاحتفال بهذا اليوم: «لو كنت أعرف أن هذا الأمر لما كنت سأحصل على البطاقة الحمراء» وأكمل: «نعاهد الجماهير على مضاعفة العمل والاجتهاد من أجل تحقيق هذا اللقب».